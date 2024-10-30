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Олимпийский чемпион Сергей Зубов высказался о включении Дацюка в Зал славы НХЛ

Олимпийский чемпион Сергей Зубов высказался о включении Дацюка в Зал славы НХЛ
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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал включение легендарного экс-нападающего Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

«Я очень рад за Павла. В такие моменты радуешься, особенно если это игроки, с которыми ты провёл какое-то время. Мы с Павлом пересекались только по разные стороны льда, но он непревзойдённый трудяга. Своим трудом и упорством он поднял себя на новый уровень», — приводит слова Зубова RG.

Напомним, официальная церемония включения Павла Дацюка в Зал славы хоккея НХЛ пройдёт 11 ноября. О решении ввести Дацюка в Зал славы стало известно летом 2024 года.

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