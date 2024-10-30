Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно срочно менять подход». Фетисов — об идее Путина запретить взносы в детском хоккее

«Нужно срочно менять подход». Фетисов — об идее Путина запретить взносы в детском хоккее
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил предложение президента Российской Федерации Владимира Путина запретить взносы в детском хоккее.

«Это очень правильный посыл, нам нужно срочно менять этот подход. Мы не должны ни в коем случае дискриминировать детей по социальному признаку, мы должны сегодня спортивный принцип сделать главным и определяющим. Я считаю, это тот самый ресурс, который позволит нам каждый год выпускать нашей стране десятки мегазвёзд мирового хоккея уровня Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова.

Думаю, что президент не просто так это сказал, он будет спрашивать в ближайшее время о результатах этого своего серьёзного поручения. Легенды, ветераны нашего хоккея на 100% поддерживают слова президента страны», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Ну и хрен с ним». Фетисов — о Михале Криштофе, сбежавшем из «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android