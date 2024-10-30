«Нужно срочно менять подход». Фетисов — об идее Путина запретить взносы в детском хоккее

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил предложение президента Российской Федерации Владимира Путина запретить взносы в детском хоккее.

«Это очень правильный посыл, нам нужно срочно менять этот подход. Мы не должны ни в коем случае дискриминировать детей по социальному признаку, мы должны сегодня спортивный принцип сделать главным и определяющим. Я считаю, это тот самый ресурс, который позволит нам каждый год выпускать нашей стране десятки мегазвёзд мирового хоккея уровня Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова.

Думаю, что президент не просто так это сказал, он будет спрашивать в ближайшее время о результатах этого своего серьёзного поручения. Легенды, ветераны нашего хоккея на 100% поддерживают слова президента страны», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».