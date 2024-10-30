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Борис Михайлов назвал аспекты игры ЦСКА, в которых прибавила армейская команда

Борис Михайлов назвал аспекты игры ЦСКА, в которых прибавила армейская команда
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал положительные аспекты игры ЦСКА в последних матчах сезона.

— ЦСКА в Нижнем Новгороде оформил третью победу кряду. Появился свет в конце тоннеля?
— Да, есть сдвиги в игре ЦСКА после тяжёлого отрезка в начале октября, видна внутрикомандная работа. Думаю, настроение болельщиков армейского клуба немного улучшилось.

— В чём видите эти сдвиги?
— Стало нормальным командное движение. Игровое задание во многих эпизодах начало выполняться. Нападающие стали больше отрабатывать в обороне, ловить шайбы на себя. Как следствие — лучше себя почувствовали защитники и особенно вратари. Это и понятно: когда вся пятёрка на своих местах, вратарь более спокоен, — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

Московские армейцы во встрече с «Торпедо» (3:1) одержали третью победу подряд после четырёхматчевой серии поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Абрамов) – 03:11 (5x5)     0:2 Афанасьев (Гурьянов, Исхаков) – 06:46 (5x5)     1:2 Виноградов (Томпсон) – 53:26 (5x5)     1:3 Дроздов (Окулов, Каменев) – 54:25 (5x5)    
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