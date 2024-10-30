«Трудно поверить, что это было в последний раз». Голкипер Флёри — о матче в Питтсбурге

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал свой победный гостевой матч с «Питтсбург Пингвинз». Эта встреча стала последней для него в Питтсбурге, где он провёл 13 сезонов. Напомним, хоккеист заявлял, что нынешний сезон станет для него последним.

«Когда на кубе показали памятное видео обо мне во время паузы в начале игры, я не хотел смотреть. Я немного посмотрел на видео, и у меня заслезились глаза, я ничего не мог видеть. Поэтому не хотел смотреть дальше. Я сказал судье: «Брось шайбу. Поехали».

Я же говорил, что становлюсь мягким. Очень трудно поверить, что это было в последний раз здесь. Но я благодарен от всего сердца», — приводит слова Флёри The Athletic.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд». «Миннесота» обыграла соперника со счётом 5:3.