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«Трудно поверить, что это было в последний раз». Голкипер Флёри — о матче в Питтсбурге

«Трудно поверить, что это было в последний раз». Голкипер Флёри — о матче в Питтсбурге
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал свой победный гостевой матч с «Питтсбург Пингвинз». Эта встреча стала последней для него в Питтсбурге, где он провёл 13 сезонов. Напомним, хоккеист заявлял, что нынешний сезон станет для него последним.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пуустинен (Грызлик, Кросби) – 11:36 (pp)     2:0 Ракелль (Летанг, Кросби) – 15:31     2:1 Лауко (Хуснутдинов) – 17:03     2:2 Годро – 17:58     2:3 Годро (Капризов, Фэйбер) – 21:38     2:4 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 39:23     3:4 Ракелль (Петтерссон, Кросби) – 43:36     3:5 Капризов (Годро, Миддлтон) – 59:41    

«Когда на кубе показали памятное видео обо мне во время паузы в начале игры, я не хотел смотреть. Я немного посмотрел на видео, и у меня заслезились глаза, я ничего не мог видеть. Поэтому не хотел смотреть дальше. Я сказал судье: «Брось шайбу. Поехали».

Я же говорил, что становлюсь мягким. Очень трудно поверить, что это было в последний раз здесь. Но я благодарен от всего сердца», — приводит слова Флёри The Athletic.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд». «Миннесота» обыграла соперника со счётом 5:3.

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