Видео: драка тафгаев «Вашингтона» и «Рейнджерс», после которой Овечкин сделал дубль

В ночь с 29 на 30 октября в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали «столичные».

В начале встречи произошла драка между защитником «Вашингтона» Диланом Макилратом и форвардом «Рейнджерс» Мэттом Ремпе.

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Каждый из хоккеистов после эпизода получил по пять минут за драку.

Напомним, после этого российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче. Этот дубль стал для Овечкина первым в сезоне-2024/2025 НХЛ, форвард оформил его в восьмом по счёту матче регулярного чемпионата.