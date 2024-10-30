Никишин: СКА точно ещё далёк от идеала, команде надо много над чем работать

Капитан СКА Александр Никишин оценил игру армейского клуба в последних матчах регулярки КХЛ.

«Физически хорошо готовы, несмотря на плотный график. Мы успеваем восстанавливаться: есть выходные, есть тренировки интенсивные. Хорошо идём по чемпионату: это результаты того, что мы заложили летом. Сейчас хороший отрезок, мы стараемся выглядеть солидно, делаем на льду то, чего мы хотим. Но пока это ещё точно не идеал той команды, которую мы все хотим увидеть, нам есть много над чем работать», — цитирует Никишина «ВсеПроСпорт.ру».

СКА одержал семь побед подряд и располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.