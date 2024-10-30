ХК «Норильск» будет летать на игры ВХЛ на своём самолёте, раскрашенном в клубные цвета

ХК «Норильск» будет летать на игры ВХЛ на своём самолёте, раскрашенном в клубные цвета. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат ХК «Норильск». Посмотреть видео можно на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Норильск» в нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги провёл 22 встречи, в которых одержал 13 побед. С 27 набранными баллами команда располагается на шестой строчке в сводной турнирной таблице чемпионата.

Отметим, что три игрока ХК «Норильск» занимают первые три места в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона ВХЛ: Данила Дяденькин (24 очка), Владислав Калетник (23) и Никита Колесников (21).