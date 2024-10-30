Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК «Норильск» будет летать на игры ВХЛ на своём самолёте, раскрашенном в клубные цвета

ХК «Норильск» будет летать на игры ВХЛ на своём самолёте, раскрашенном в клубные цвета
Комментарии

ХК «Норильск» будет летать на игры ВХЛ на своём самолёте, раскрашенном в клубные цвета. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат ХК «Норильск». Посмотреть видео можно на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Норильск» в нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги провёл 22 встречи, в которых одержал 13 побед. С 27 набранными баллами команда располагается на шестой строчке в сводной турнирной таблице чемпионата.

Отметим, что три игрока ХК «Норильск» занимают первые три места в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона ВХЛ: Данила Дяденькин (24 очка), Владислав Калетник (23) и Никита Колесников (21).

Материалы по теме
Официально
Трёхкратный чемпион ВХЛ ХК «Югра» уволил главного тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android