«Его талант похож на талант Мичкова». Сергей Зубов — о форварде СКА Иване Демидове

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал о необходимости роста для форварда СКА Ивана Демидова.

«Он очень одарён, и его талант похож на талант Мичкова. Но ему нужна последовательность, чтобы он мог расти как хоккеист в каждой игре. В хоккее нужно постоянно учиться, а не просто смотреть по телевизору или слушать тренера. Молодым ребятам нужно находиться рядом с людьми, которые передадут все мелочи, необходимые для роста», — приводит слова Зубова RG.

В текущем сезоне КХЛ Демидов провёл 21 встречу, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач.