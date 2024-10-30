Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Его талант похож на талант Мичкова». Сергей Зубов — о форварде СКА Иване Демидове

«Его талант похож на талант Мичкова». Сергей Зубов — о форварде СКА Иване Демидове
Комментарии

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал о необходимости роста для форварда СКА Ивана Демидова.

«Он очень одарён, и его талант похож на талант Мичкова. Но ему нужна последовательность, чтобы он мог расти как хоккеист в каждой игре. В хоккее нужно постоянно учиться, а не просто смотреть по телевизору или слушать тренера. Молодым ребятам нужно находиться рядом с людьми, которые передадут все мелочи, необходимые для роста», — приводит слова Зубова RG.

В текущем сезоне КХЛ Демидов провёл 21 встречу, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Здорово, что скоро там будет новая суперзвезда». Экс-игрок «Монреаля» — об Иване Демидове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android