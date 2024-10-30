Агент Шипачёва отреагировал на рекордное достижение игрока в КХЛ

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва, отреагировал на установление рекорда КХЛ форвардом. Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» (2:5) и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков. Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

«Поздравляю Вадима с этим рекордом. Желаю продолжать в том же духе, добраться до отметки в 1000 очков. Думаю, что рекорд Вадима долго никто не побьёт. Самое главное – крепкого здоровья и без травм. Побольше матчей, побед, отличных результатов, которых Шипачёв в своей карьере уже неоднократно добивался, демонстрируя свой высочайший класс», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.