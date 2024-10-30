ЦСКА набрал очки в восьми играх подряд, это третий результат в нынешнем сезоне КХЛ

ЦСКА после гостевой победы над «Торпедо» (3:1) набрал очки в восьми играх подряд, это третий результат в нынешнем сезоне КХЛ. Также это самая длинная действующая серия в текущем чемпионате. Напомним, в этих играх армейский клуб одержал четыре победы и потерпел четыре поражения в овертайме или буллитах.

Ранее в сезоне-2024/2025 по 10 матчей подряд очки набирали ярославский «Локомотив» и «Торпедо».

Подопечные Ильи Воробьёва после 21 сыгранного матча записали в свой актив 27 баллов. ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче ЦСКА встретится в московском дерби со «Спартаком». Игра пройдёт 7 ноября.