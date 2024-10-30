ЦСКА набрал очки в восьми играх подряд, это третий результат в нынешнем сезоне КХЛ
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ЦСКА после гостевой победы над «Торпедо» (3:1) набрал очки в восьми играх подряд, это третий результат в нынешнем сезоне КХЛ. Также это самая длинная действующая серия в текущем чемпионате. Напомним, в этих играх армейский клуб одержал четыре победы и потерпел четыре поражения в овертайме или буллитах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Абрамов) – 03:11 (5x5) 0:2 Афанасьев (Гурьянов, Исхаков) – 06:46 (5x5) 1:2 Виноградов (Томпсон) – 53:26 (5x5) 1:3 Дроздов (Окулов, Каменев) – 54:25 (5x5)
Ранее в сезоне-2024/2025 по 10 матчей подряд очки набирали ярославский «Локомотив» и «Торпедо».
Подопечные Ильи Воробьёва после 21 сыгранного матча записали в свой актив 27 баллов. ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче ЦСКА встретится в московском дерби со «Спартаком». Игра пройдёт 7 ноября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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