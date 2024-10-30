Видео: яркие эмоции тафгая «Вашингтона» после победы в драке с Ремпе
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В ночь с 29 на 30 октября в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали «столичные».
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23 1:1 Кайлли (Какко) – 04:21 2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10 3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58 3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp) 4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30 4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44 5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24
В начале встречи произошла драка между защитником «Вашингтона» Диланом Макилратом и форвардом «Рейнджерс» Мэттом Ремпе. После драки игрок обороны столичного клуба с криком отправился на скамейку штрафников.
Напомним, каждый из хоккеистов после эпизода получил по пять минут за драку.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с командой «Монреаль Канадиенс» 1 ноября, а «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» 2 ноября.
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