Видео: яркие эмоции тафгая «Вашингтона» после победы в драке с Ремпе

В ночь с 29 на 30 октября в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали «столичные».

В начале встречи произошла драка между защитником «Вашингтона» Диланом Макилратом и форвардом «Рейнджерс» Мэттом Ремпе. После драки игрок обороны столичного клуба с криком отправился на скамейку штрафников.

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Напомним, каждый из хоккеистов после эпизода получил по пять минут за драку.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с командой «Монреаль Канадиенс» 1 ноября, а «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» 2 ноября.