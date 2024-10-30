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Терещенко — о Комтуа: некоторые думают, что сделают всех в КХЛ на одной ноге

Терещенко — о Комтуа: некоторые думают, что сделают всех в КХЛ на одной ноге
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре нападающего московского «Динамо» Макса Комтуа в нынешнем сезоне.

«У меня есть ощущение, что некоторые звёзды при переезде в нашу лигу думают, что тут сделают всех на одной ноге. Но тут так не получится. В «Динамо» надо пахать и вкалывать. Начало у Комтуа не задалось, но в последнее время он выглядел неплохо», – приводит слова Терещенко Metaratings.

25-летний Комтуа в нынешнем сезоне провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Комтуа – чемпион мира 2021 года и серебряный призёр турнира 2022 года в составе сборной Канады.

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