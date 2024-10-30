«Трактор» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 30 октября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Игра на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Челябинский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Бенуа Гру набрали 32 очка после 21 проведённой встречи.

«Сибирь» с 19 очками после 19 матчей располагается на седьмом месте в таблице Востока. Новосибирский клуб потерпел поражения в четырёх последних встречах.