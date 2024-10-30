Заслуженный тренер России ответил на вопрос, кто может побить рекорд Шипачёва в КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин отреагировал на бомбардирский рекорд нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

«Наверное, сравнивать Шипачёва и Мозякина не надо, ведь они разноплановые игроки. Конечно, достижение Вадима выдающееся для нашего хоккея. Я поздравляю Шипачёва с достижением этой отметки!

Кто может в будущем приблизиться к такой отметке? Ой, я даже не хочу об этом рассуждать, потому что это безумно трудно сказать. Это рекорд не на один год, и карьера должна быть долгой», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» (2:5) и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков. Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.