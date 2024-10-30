Российский форвард клуба АХЛ: в Америке люди улыбаются, а потом оказывается, что обиделись

Российский форвард клуба АХЛ «Рочестер Американс» (фарм «Баффало Сэйбрз») Виктор Неучев рассказал о разнице в жизни и хоккее между Россией и США.

«Ментальность людей в Америке другая. Они улыбаются, а потом оказывается, что они на тебя обижены. Нужно было время, чтобы понять, как общаться, как выстраивать отношения. Были сложности с игрой. Она тут другая. Россия и Америка в плане хоккея – две разные истории. Плюс надо было понять, как надо тренироваться, чтобы развиваться.

Хоккей тоже отличается. В России всё от обороны, всё рассчитано до мелочей, чтобы пропустить как можно меньше, где-то надо потерпеть. Здесь все просто летают по площадке. Ты можешь выигрывать 3:0, а через 10 минут проигрывать 3:4. В АХЛ всё быстро, непонятно, что будет через пять минут», — приводит слова Неучева «ВсеПроСпорт».