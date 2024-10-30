Агент Овечкина отреагировал на дубль Александра в ворота «Рейнджерс»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, отреагировал на дубль капитана «Вашингтон Кэпиталз» во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Саша, как и вся команда, провёл отличный матч. Отметился дублем. Идём дальше, работаем дальше!» — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Этот дубль стал для Овечкина первым в сезоне-2024/2025 НХЛ, форвард оформил его в восьмом по счёту матче регулярного чемпионата.

В ночь с 29 на 30 октября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева площадки.