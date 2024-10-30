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Терещенко: посмотрите, какая большая турбулентность в СКА, состав поменялся на 50%

Терещенко: посмотрите, какая большая турбулентность в СКА, состав поменялся на 50%
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об изменениях в составе СКА после сезонов в КХЛ.

«Давайте посмотрим на СКА на дистанции. Посмотрите, какая там большая турбулентность. Должна быть стабильность, а в СКА состав поменялся процентов на 50. Это же не всегда идёт на благо команды. Понятно, что цель СКА – добиваться результата в любых условиях. Посмотрим, что получится в этом сезоне», — приводит слова Терещенко Metaratings.

Напомним, СКА одержал семь побед подряд и располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 31 очко после 21 игры.

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