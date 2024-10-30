Юрзинов-ст.: Шипачёв заслужил побить рекорд Мозякина, но он не самый великий в истории КХЛ

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший оценил бомбардирский рекорд нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

«Я бы не стал сравнивать Мозякина и Шипачёва, ведь у них свой стиль. Это разные нападающие. Самое главное – это характер, который помогает выдержать такой длинный марафон и оставаться всё время на виду. Я не могу сказать, что Шипачёв самый великий нападающий в современной истории КХЛ. Он очень хорош как игрок. По человеческим качествам я очень уважаю Вадима. Он прошёл трудный путь, череповецкий парень, и заслужил такое достижение. Но не берусь говорить, что он лучший, ведь очень много ребят в лиге тоже играют достойно», — цитирует Юрзинова «Советский спорт».

Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» (2:5) и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков. Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.