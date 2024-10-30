Болельщики скандировали фамилию Овечкина после дубля Александра в ворота «Рейнджерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил две шайбы.

После дубля в первом периоде болельщики на домашней арене столичного клуба скандировали фамилию Овечкина.

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Этот дубль стал для Овечкина первым в сезоне-2024/2025 НХЛ, форвард оформил его в восьмом по счёту матче регулярного чемпионата. Ранее в четвёртой и шестой игре Александр отметился заброшенными шайбами. Также на его счету в текущем сезоне три результативные передачи.

В ночь с 29 на 30 октября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева площадки.