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Вратарь Марк-Андре Флёри трогательно попрощался с игроками и болельщиками «Питтсбурга»

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри трогательно попрощался с игроками и болельщиками «Питтсбург Пингвинз» после очной встречи команд.

После окончания матча Флёри подъехал к капитану «пингвинов» Сидни Кросби и защитнику «Питтсбурга» Крису Летангу. Также голкипер подарил свою клюшку болельщице на трибуне.

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Эта встреча стала последней для него в Питтсбурге, где он провёл 13 сезонов. Напомним, хоккеист заявлял, что нынешний сезон станет для него последним.

Марк-Андре Флёри стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017).

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд». «Миннесота» обыграла соперника со счётом 5:3.