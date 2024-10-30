Вратарь Марк-Андре Флёри трогательно попрощался с игроками и болельщиками «Питтсбурга»

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри трогательно попрощался с игроками и болельщиками «Питтсбург Пингвинз» после очной встречи команд.
После окончания матча Флёри подъехал к капитану «пингвинов» Сидни Кросби и защитнику «Питтсбурга» Крису Летангу. Также голкипер подарил свою клюшку болельщице на трибуне.
Эта встреча стала последней для него в Питтсбурге, где он провёл 13 сезонов. Напомним, хоккеист заявлял, что нынешний сезон станет для него последним.
Марк-Андре Флёри стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017).
В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд». «Миннесота» обыграла соперника со счётом 5:3.
- 30 октября 2024
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