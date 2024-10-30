Плющев: плохая лошадь начинает с галопа, а Овечкин вкатывается спокойно, как мастер

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал дубль нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3).

«Александр нормально вкатывается в сезон в соответствии со своим планом. Человек он давно уже взрослый и знает, как готовить себя к длительному сезону. Плохая лошадь всегда начинает с галопа, а Александр вкатывается спокойно, как и положено мастеру.

Насколько удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки в этом сезоне? Шансы есть, но хоккей — контактная игра, могут быть травмы и всё что угодно, загадывать не хочется. А то, что Александр способен это сделать, я не сомневаюсь», — приводит слова Плющева Metaratings.