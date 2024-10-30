Плющев: плохая лошадь начинает с галопа, а Овечкин вкатывается спокойно, как мастер
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал дубль нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23 1:1 Кайлли (Какко) – 04:21 2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10 3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58 3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp) 4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30 4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44 5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24
«Александр нормально вкатывается в сезон в соответствии со своим планом. Человек он давно уже взрослый и знает, как готовить себя к длительному сезону. Плохая лошадь всегда начинает с галопа, а Александр вкатывается спокойно, как и положено мастеру.
Насколько удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки в этом сезоне? Шансы есть, но хоккей — контактная игра, могут быть травмы и всё что угодно, загадывать не хочется. А то, что Александр способен это сделать, я не сомневаюсь», — приводит слова Плющева Metaratings.
Комментарии
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