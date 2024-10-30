СКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 30 октября, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет третья игра между командами из шести запланированных в текущем сезоне. В первых двух матчах команды разделили победы.

На данный момент ярославский «Локомотив» возглавляет общую таблицу Континентальной хоккейной лиги. Петербургский СКА в текущем сезоне провёл 21 матч и на данный момент занимает вторую строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.