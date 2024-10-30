«Барыс» заключил контракт с голкипером сборной Казахстана Андреем Шутовым

«Барыс» заключил односторонний контракт с голкипером Андреем Шутовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком национальной сборной Казахстана рассчитано до 31 мая 2027 года.

Шутов провёл в системе «Барыса» почти четыре года. За это время он помог «Номаду» выиграть золотые медали чемпионата Казахстана, а также провёл первый полноценный сезон в КХЛ. После чемпионата мира в элитном дивизионе 2024 года Андрей перешёл в «Слован», где сыграл со старта регулярки 15 матчей.

В текущем сезоне «Барыс» провёл 20 игр и на данный момент занимает последнее место в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.