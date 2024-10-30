«Самая большая загадка». Toronto Sun — о непопадании Могильного в Зал славы хоккея

Журналист Toronto Sun Стив Саймонс порассуждао на тему того, что легендарный нападающий Александр Могильный до сих пор не был выбран в Зал славы хоккея, хотя не раз был номинирован.

«Самая большая неразгаданная загадка в игре остается: как так получилось, что Александр Могильный до сих пор не вошёл в Зал хоккейной славы? Как это вообще возможно, спустя 18 лет после того, как он сыграл последний из своих 1114 матчей регулярного сезона и плей-офф в Национальной хоккейной лиге?

Поскольку голосование проводится за закрытыми дверями, и нет никаких публичных записей об этом, нет возможности узнать, сколько раз Могильный был номинирован на Зал славы, сколько раз его карьера обсуждалась или обсуждалась в зале заседаний, был ли он обделён тем, что его недостаточно часто номинировали, или тем, что он не получил необходимого процента голосов для избрания. Зал славы не планирует менять свою непрозрачность. Я связался с несколькими избирателями Зала славы из прошлого, чтобы спросить о кандидатуре Могильного. Никто из них не ответил на вопрос. Все они поклялись хранить тайну.

На каждую критику, которую можно направить в сторону карьеры Могильного, есть игрок Зала славы, избранный с похожими трудностями. Могильный также сделал то, чего не достигли многие члены Зала славы: он выиграл много трофеев. Он выиграл олимпийское золото в Калгари в 1988 году и выиграл золото в одном из трёх мировых юношеских турниров, в которых он принимал участие, забив 18 голов в 20 играх турнира. В 2000 году он выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси». Он добился большего, чем положено, для вхождения в Зал славы.

Некоторые выборы последних лет — например, Ги Карбонно или Кевин Лоу — достойны обсуждения. Никто не назовет Карбонно или Лоу величайшими талантами, с которыми они когда-либо играли, как часто описывают Могильного. Они были игроками, которых нельзя измерить цифрами», — цитирует журналиста Toronto Sun.