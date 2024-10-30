Терещенко: некоторые игроки «Автомобилиста» не соответствуют уровню команды

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил состав «Автомобилиста» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги и заявил, что некоторые игроки не соответствуют уровню команды.

— «Автомобилист» вообще никак не изменился с прошлого сезона?

— Я думаю, что да. Но со стороны кажется, что некоторые игроки там не соответствуют уровню команды. И не заслуживают тех дифирамбов, которые получали перед переходом в Екатеринбург, — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

В текущем регулярном сезоне КХЛ «Автомобилист» сыграл 20 матчей, в которых одержал 12 побед и потерпел восемь поражений. На данный момент екатеринбургский клуб расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.