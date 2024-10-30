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Дементьев: дай бог, чтобы Овечкину и «Вашингтону» хватило сил

Дементьев: дай бог, чтобы Овечкину и «Вашингтону» хватило сил
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Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил дубль капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс» (5:3) и отметил хорошую игру «Кэпиталз» на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«Приятное впечатление оставляет вообще выступление «Вашингтона» с начала чемпионата. Команда показывает достаточно интересную, продуктивную, яркую игру. Тем не менее чемпионат длинный, и всего лишь сыграно по 8-12 матчей у команд. Поэтому вся борьба ещё впереди. Дай бог, чтобы хватило сил как команде, так и Александру для того, чтобы покорять новые вершины», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

«Вашингтон» выиграл шесть из восьми матчей на старте сезона НХЛ и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. До снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки, осталось 37 шайб.

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