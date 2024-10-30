Инсайдер НХЛ: Макдэвид пропустит минимум две недели из-за травмы

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид пропустит пару недель из-за травмы. Канадский нападающий получил травму нижней части тела на первой минуте матча с «Коламбусом» (1:6) и не смог продолжить встречу. Форвард провёл на льду всего 37 секунд.

«Хорошие новости, поскольку, к счастью, худший сценарий не подтвердился с Коннором Макдэвидом. Похоже, что он вернётся в строй как минимум через пару недель, но точные сроки будут объявлены позже», — написал Фридман в своём аккаунте в соцсети.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач.