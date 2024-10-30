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Шутов: когда увидел, что произошли большие изменения, захотел стать частью «Барыса»

Шутов: когда увидел, что произошли большие изменения, захотел стать частью «Барыса»
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Голкипер Андрей Шутов дал первые комментарии после заключения контракта с «Барысом». Соглашение с вратарём рассчитано сроком до 31 мая 2027 года.

«Я следил за нашей командой. Когда увидел, что произошли большие изменения, я захотел стать частью этой команды. Те игроки, с которыми мы стали чемпионами Казахстана в составе «Номада», сейчас выходят в основном составе первой команды. Вместе мы прошли большой путь, выступая за сборную Казахстана на чемпионатах мира и Олимпийском квалификационном турнире.

Возвращение в Казахстан благоприятно повлияет не только на меня, но и на мою семью. Хотел бы поблагодарить руководство «Слована», которое с пониманием отнеслось к ситуации, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию», — цитирует Шутова пресс-служба казахстанского клуба.

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