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Трактор — Сибирь, результат матча 30 октября, счет 5:0, КХЛ 2024-2025

Три очка Владимира Ткачёва помогли «Трактору» разгромить «Сибирь»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Котляревский (Ткачёв) – 18:25 (5x5)     2:0 Тертышный (Шабанов, Кадейкин) – 21:22 (5x5)     3:0 Кравцов (Светлаков, Карпухин) – 38:35 (5x5)     4:0 Ткачёв (Кравцов, Кэмпфер) – 41:14 (5x4)     5:0 Блажиевский (Ткачёв, Котляревский) – 43:58 (5x5)    

Голами в составе «Трактора» отметились Михаил Котляревский, Никита Тертышный, Виталий Кравцов, Владимир Ткачёв и Артём Блажиевский. Ткачёв также отметился двумя результативными передачами. Голкипер челябинского клуба Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч. После пятой пропущенной шайбы вратарь «Сибири» Антон Красоткин был заменён на Дениса Костина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» одержал вторую победу над «Сибирью» в текущем сезоне. Новосибирский клуб потерпел пятое поражение кряду.

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