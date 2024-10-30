Журналист NY Times назвал сюрпризом игру в обороне Александра Овечкина на старте сезона

Журналист Шон Гентайл отметил улучшение в игре в защите капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на старте нового сезона НХЛ.

«Назову сюрпризом на старте сезона игру в защите Алекса Овечкина. «Кэпс» получили больше, чем могли ожидать, пока Овечкин находился на льду. После многих лет упадка в качестве универсального игрока пять на пять у Овечкина блестящие показатели по голам — более 63% от фактических и ожидаемых, плюс сильные показатели в защите. Соперники забивают 2,07 ожидаемого гола за 60 минут, когда он на льду, — показатель, которого Овечкин не добивался целое десятилетие», — цитирует журналиста Ny Times.