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Журналист NY Times назвал сюрпризом игру в обороне Александра Овечкина на старте сезона

Журналист NY Times назвал сюрпризом игру в обороне Александра Овечкина на старте сезона
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Журналист Шон Гентайл отметил улучшение в игре в защите капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на старте нового сезона НХЛ.

«Назову сюрпризом на старте сезона игру в защите Алекса Овечкина. «Кэпс» получили больше, чем могли ожидать, пока Овечкин находился на льду. После многих лет упадка в качестве универсального игрока пять на пять у Овечкина блестящие показатели по голам — более 63% от фактических и ожидаемых, плюс сильные показатели в защите. Соперники забивают 2,07 ожидаемого гола за 60 минут, когда он на льду, — показатель, которого Овечкин не добивался целое десятилетие», — цитирует журналиста Ny Times.

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