Иван Демидов забросил великолепную шайбу в сольном проходе в ворота «Локомотива»
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В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Идёт первый период, счёт — 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5) 1:1 Демидов (Плотников) – 04:58 (5x5) 1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5) 2:2 Кузнецов (Демидов) – 15:22 (5x5) 2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)
В середине первого периода великолепный гол в сольном проходе забил нападающий СКА Иван Демидов. Молодой форвард подобрал шайбу в средней зоне и, обыграв двух защитников ярославского клуба, вышел на рандеву с вратарём «Локомотива» Даниилом Исаевым. Демидов обманным финтом обыграл голкипера и послал шайбу в пустой угол ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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