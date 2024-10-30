Иван Демидов забросил великолепную шайбу в сольном проходе в ворота «Локомотива»

В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Идёт первый период, счёт — 2:2.

В середине первого периода великолепный гол в сольном проходе забил нападающий СКА Иван Демидов. Молодой форвард подобрал шайбу в средней зоне и, обыграв двух защитников ярославского клуба, вышел на рандеву с вратарём «Локомотива» Даниилом Исаевым. Демидов обманным финтом обыграл голкипера и послал шайбу в пустой угол ворот.

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