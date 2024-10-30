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Евгений Кузнецов и Максим Берёзкин продлили свои результативные серии до 9 и 10 матчей

Евгений Кузнецов и Максим Берёзкин продлили свои результативные серии до 9 и 10 матчей
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В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». После первого периода счёт 3:2 в пользу петербургского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    

Нападающий СКА Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, а форвард «Локомотива» Максим Берёзкин отдал результативную передачу. Форвард СКА продлил свою результативную серию до девяти матчей, а нападающий ярославского клуба отличился в 10-м матче кряду.

На счету Берёзкина в текущем сезоне 18 (6+12) очков в 21 неполном матче. Вернувшийся из НХЛ Кузнецов успел провести 18 неполных встреч и набрать 18 (7+11) очков.

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