Евгений Кузнецов и Максим Берёзкин продлили свои результативные серии до 9 и 10 матчей

В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». После первого периода счёт 3:2 в пользу петербургского клуба.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, а форвард «Локомотива» Максим Берёзкин отдал результативную передачу. Форвард СКА продлил свою результативную серию до девяти матчей, а нападающий ярославского клуба отличился в 10-м матче кряду.

На счету Берёзкина в текущем сезоне 18 (6+12) очков в 21 неполном матче. Вернувшийся из НХЛ Кузнецов успел провести 18 неполных встреч и набрать 18 (7+11) очков.