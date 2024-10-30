«Мы контролировали игру». Бенуа Гру оценил разгромную победу «Трактора» над «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал разгромную победу в матче с «Сибирью» (5:0) и отметил уверенную игру голкипера челябинского клуба Зака Фукале.

«Мы рады этой победе. Сегодня во втором и третьем периоде мы как минимум контролировали игру. А в первом как будто хотели сделать слишком много, а получалось не так много. Соперник создавал много моментов, шёл в атаку, но Зак очень уверенно провёл матч, совершал важные спасения. И в целом мне понравилось, что команда на льду создала очень много хорошего», — цитирует Гру официальный сайт челябинского клуба.

«Трактор» одержал вторую победу над «Сибирью» в текущем сезоне.