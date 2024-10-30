«Мы контролировали игру». Бенуа Гру оценил разгромную победу «Трактора» над «Сибирью»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал разгромную победу в матче с «Сибирью» (5:0) и отметил уверенную игру голкипера челябинского клуба Зака Фукале.
«Мы рады этой победе. Сегодня во втором и третьем периоде мы как минимум контролировали игру. А в первом как будто хотели сделать слишком много, а получалось не так много. Соперник создавал много моментов, шёл в атаку, но Зак очень уверенно провёл матч, совершал важные спасения. И в целом мне понравилось, что команда на льду создала очень много хорошего», — цитирует Гру официальный сайт челябинского клуба.
«Трактор» одержал вторую победу над «Сибирью» в текущем сезоне.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Котляревский (Ткачёв) – 18:25 (5x5) 2:0 Тертышный (Шабанов, Кадейкин) – 21:22 (5x5) 3:0 Кравцов (Светлаков, Карпухин) – 38:35 (5x5) 4:0 Ткачёв (Кравцов, Кэмпфер) – 41:14 (5x4) 5:0 Блажиевский (Ткачёв, Котляревский) – 43:58 (5x5)
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