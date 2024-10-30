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Нападающий «Трактора» Егор Попов оценил разгромную победу над «Сибирью»

Нападающий «Трактора» Егор Попов оценил разгромную победу над «Сибирью»
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Нападающий «Трактора» Егор Попов оценил разгромную победу в матче с «Сибирью» (5:0).

— Оцените сегодняшний матч. Какие положительные и отрицательные моменты могли бы выделить?
— Во-первых, мы выиграли. Считаю, действовали стабильно весь матч и владели преимуществом — за исключением моментов в меньшинстве. В целом, провели встречу на хорошем уровне. Реализовали свои моменты, хотя могли и больше забивать. Cыграли «на ноль», значит, всё делали правильно.

— С «Сибирью» «Трактор» играл девять дней назад. Но матч сегодня получился совсем иной. Что удалось изменить в сравнении с той встречей?
— Думаю, мы поработали над реализацией, забили свои голы. Соперник немного не ожидал такого исхода, поэтому они могли психологически подсесть. Мы, в свою очередь, не переставали оказывать давление и создавать моменты.

— После первого периода команда поменяла игру, стала более энергичной. В чём причины такого преображения?
— Мы забили вторую шайбу и на эмоциях начали давить. В целом во втором периоде мы хорошо закрывали свою зону, владели преимуществом, а также пользовались своими шансами. Из этого следует результат.

— У вас сегодня первый матч в сезоне за «Трактор», как ощущения после возвращения в состав?
— Я и в том году долгое время не играл, поэтому мне не привыкать. Чувствовал себя в своей тарелке. Конечно, хотелось забить, но немного не получилось. Могу отметить наше звено, мы провели неплохой матч, — сказал Попов в интервью «Чемпионату».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Котляревский (Ткачёв) – 18:25 (5x5)     2:0 Тертышный (Шабанов, Кадейкин) – 21:22 (5x5)     3:0 Кравцов (Светлаков, Карпухин) – 38:35 (5x5)     4:0 Ткачёв (Кравцов, Кэмпфер) – 41:14 (5x4)     5:0 Блажиевский (Ткачёв, Котляревский) – 43:58 (5x5)    
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