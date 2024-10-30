«Песню слышали… Аргентина — Ямайка». Епанчинцев — о разгромном поражении от «Трактора»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал разгромное поражение в матче с «Трактором» (0:5). Новосибирский клуб потерпел пятое неудача подряд.

— Здесь особо нечего говорить. Кроме первого периода. Второй и третий период… песню слышали. Аргентина — Ямайка. Непростой момент, непростая ситуация. Все мы в одной лодке и в одной бочке. Всем вместе надо выходить из этой ситуации. Предпосылки к этому есть. Надо исключить те ошибки, которые приводят к пропущенным голам. Это дисциплина, неправильная тактика некоторых игроков, которая приводит уже которую встречу к этим моментам. Из-за этого сегодня проиграли и матч до этого. Непростая ситуация, но она исправима.

— Вы говорили в Петербурге, что 40 минут играли по заданию, и это было позитивом. Можно ли вынести позитив из этого матча?

— Сегодня больше негатива. Кроме первого периода. Этот пропущенный гол в раздевалку повлиял. Мы будем стараться. Я видел глаза ребят в раздевалке после игры. Равнодушия не видел. Все вместе будем вылезать с этой бочки, — цитирует Епанчинцева пресс-служба челябинского клуба.