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«Песню слышали… Аргентина — Ямайка». Епанчинцев — о разгромном поражении от «Трактора»

«Песню слышали… Аргентина — Ямайка». Епанчинцев — о разгромном поражении от «Трактора»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал разгромное поражение в матче с «Трактором» (0:5). Новосибирский клуб потерпел пятое неудача подряд.

— Здесь особо нечего говорить. Кроме первого периода. Второй и третий период… песню слышали. Аргентина — Ямайка. Непростой момент, непростая ситуация. Все мы в одной лодке и в одной бочке. Всем вместе надо выходить из этой ситуации. Предпосылки к этому есть. Надо исключить те ошибки, которые приводят к пропущенным голам. Это дисциплина, неправильная тактика некоторых игроков, которая приводит уже которую встречу к этим моментам. Из-за этого сегодня проиграли и матч до этого. Непростая ситуация, но она исправима.

— Вы говорили в Петербурге, что 40 минут играли по заданию, и это было позитивом. Можно ли вынести позитив из этого матча?
— Сегодня больше негатива. Кроме первого периода. Этот пропущенный гол в раздевалку повлиял. Мы будем стараться. Я видел глаза ребят в раздевалке после игры. Равнодушия не видел. Все вместе будем вылезать с этой бочки, — цитирует Епанчинцева пресс-служба челябинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Котляревский (Ткачёв) – 18:25 (5x5)     2:0 Тертышный (Шабанов, Кадейкин) – 21:22 (5x5)     3:0 Кравцов (Светлаков, Карпухин) – 38:35 (5x5)     4:0 Ткачёв (Кравцов, Кэмпфер) – 41:14 (5x4)     5:0 Блажиевский (Ткачёв, Котляревский) – 43:58 (5x5)    
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