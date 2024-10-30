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Один из лидеров «Колорадо» сломал ногу и выбыл из строя на 1,5-2 месяца

Один из лидеров «Колорадо» сломал ногу и выбыл из строя на 1,5-2 месяца
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Один из лидеров «Колорадо» Росс Колтон выбыл из строя на 6-8 недель из-за перелома ноги, сообщает пресс-служба клуба. Форвард Майлз Вуд также травмирован и вернётся в строй через 7-10 дней.

28-летний нападающий в текущем сезоне провёл 10 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу. Колтон играл в первом звене «Эвеланш» с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом, а также в первой бригаде большинства.

Колтон выступает за «Колорадо» второй сезон подряд. Ранее форвард становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй». Всего в НХЛ нападающий провёл 280 матчей и набрал 132 (72+60) очка.

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