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Два белорусских игрока СКА не выходили на лёд после первого периода матча с «Локомотивом»

Два белорусских игрока СКА не выходили на лёд после первого периода матча с «Локомотивом»
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В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Идёт третий период — счёт 3:2 в пользу ярославского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    

После первого периода «Локомотив» вёл — 3:2. Защитник СКА Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров записали на свой счёт по «-3» в показатель полезности. По решению тренерского штаба оба белорусских хоккеиста больше не вышли на лёд во втором и третьем периоде в качестве дисциплинарной меры. Отметим, что до середины третьего периода счёт в матче не изменился.

Напомним, перед этой игрой у СКА была семиматчевая победная серия. Ярославский клуб подошёл к встрече с петербургским клубом с пятиматчевой победной серией.

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