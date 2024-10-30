Два белорусских игрока СКА не выходили на лёд после первого периода матча с «Локомотивом»

В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Идёт третий период — счёт 3:2 в пользу ярославского клуба.

После первого периода «Локомотив» вёл — 3:2. Защитник СКА Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров записали на свой счёт по «-3» в показатель полезности. По решению тренерского штаба оба белорусских хоккеиста больше не вышли на лёд во втором и третьем периоде в качестве дисциплинарной меры. Отметим, что до середины третьего периода счёт в матче не изменился.

Напомним, перед этой игрой у СКА была семиматчевая победная серия. Ярославский клуб подошёл к встрече с петербургским клубом с пятиматчевой победной серией.