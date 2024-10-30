«Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл СКА и упрочил лидерство в таблице КХЛ

В Санкт-Петербурге прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин, которому ассистировали Павел Красковский и Мартин Гернат. Через девять секунд потрясающий гол в сольном проходе забил нападающий СКА Иван Демидов. На 15-й минуте Александр Радулов вновь вывел гостей вперёд в счёте. Менее чем через минуту Евгений Кузнецов сравнял счёт и продлил свою результативную серию до девяти матчей. На 17-й минуте Максим Шалунов в третий раз вывел «Локомотив» вперёд в счёте. После первого периода команды не смогли поразить ворота друг друга.

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