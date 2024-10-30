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СКА — Локомотив, результат матча 30 октября, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл СКА и упрочил лидерство в таблице КХЛ
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В Санкт-Петербурге прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин, которому ассистировали Павел Красковский и Мартин Гернат. Через девять секунд потрясающий гол в сольном проходе забил нападающий СКА Иван Демидов. На 15-й минуте Александр Радулов вновь вывел гостей вперёд в счёте. Менее чем через минуту Евгений Кузнецов сравнял счёт и продлил свою результативную серию до девяти матчей. На 17-й минуте Максим Шалунов в третий раз вывел «Локомотив» вперёд в счёте. После первого периода команды не смогли поразить ворота друг друга.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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