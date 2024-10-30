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Терещенко прокомментировал возможную отставку Звягина с поста главного тренера «Авангарда»

Терещенко прокомментировал возможную отставку Звягина с поста главного тренера «Авангарда»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал возможну отставку Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда» и отметил, что руководство омского клуба должно доверять специалисту.

«Я думаю, в команде нет глобальных проблем. Потихоньку всё начинает налаживаться. Игроки только начинают привыкать к требованиям тренера. Руководству нужно терпеть и доверять Звягину. Если ты не терпишь и не доверяешь, зачем ты тогда ставишь человека?

В «Авангарде» точно есть классные исполнители, есть лидеры. Да, один из лидеров Владимир Ткачёв получил серьёзную травму. Его отсутствие тоже сказывается. Но потихоньку всё должно наладиться», – цитирует Терещенко Metaratings.

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