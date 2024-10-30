Никитин — о первом периоде со СКА: этим и прекрасен хоккей, что случаются нелогичные вещи

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил победу в матче со СКА (3:2) и прокомментировал первый период, в котором команды забросили на двоих пять шайб.

— В первом периоде вели в счёте, хотя создавали меньше моментов. За счёт чего это удавалось?

— Тут объяснять я не знаю как. Забивают голы, вот как их объяснять? Для нас хороший момент, что мы давали сравнивать, но это нас не выбивало из колеи, в плане психологии ребята правильно реагировали. Этим и прекрасен хоккей, что иногда случаются нелогичные вещи.

— Вы взяли реванш за поражение дома, чем-то СКА сегодня удивил?

— Не думали про прошлую игру, понимали, что и СКА на ходу, и мы в гостях играем. Готовились и разбирали моменты, которые сами были обязаны сделать. СКА — мастеровитая команда, небольшие недоработки они превращают в голевые моменты, на этом и концентрировались.

— Чем объяснить эмоциональный всплеск и много шайб в первом периоде, вашим командам же это не свойственно?

— Учимся у соперника… Да нет, это хоккей, как это объяснишь? И во втором периоде моменты были, не забили. Вратари удачно играли второй и третий период. Главное — реагировать на такие всплески, мы сегодня правильно реагировали.

— Какие корректировки в первом перерыве?

— Не вносили корректировки, ещё раз напомнили, что было на собрании. Что со СКА это не проходит. С какой-то командой это будет обычный момент, со СКА — голевой, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.