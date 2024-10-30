Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин ответил на вопрос, перестроился ли стиль «Локомотива» с переходом Радулова

Никитин ответил на вопрос, перестроился ли стиль «Локомотива» с переходом Радулова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, перестроился ли стиль ярославского клуба с переходом Александра Радулова. Форвард отметился заброшенной шайбой в ворота СКА (3:2).

— Что Радулов делает перед матчем, что регулярно набирает очки со СКА?
— Мне вообще без разницы, что там ребята делают в раздевалке, главное, что они делают на льду. Саня — профессионал плюс спортсмен от бога, и родители ему дали этот талант, он этим пользуется.

— Насколько Радулов перестроил стиль игры команды?
— Про стиль можно много говорить, но задача была не перестроить стиль, а встроить Саню в команду, и чтобы команда подстроилась под Саню, и чтобы была химия. Этим и занимаемся, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
«Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл СКА и упрочил лидерство в таблице КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android