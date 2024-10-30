Никитин ответил на вопрос, перестроился ли стиль «Локомотива» с переходом Радулова

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, перестроился ли стиль ярославского клуба с переходом Александра Радулова. Форвард отметился заброшенной шайбой в ворота СКА (3:2).

— Что Радулов делает перед матчем, что регулярно набирает очки со СКА?

— Мне вообще без разницы, что там ребята делают в раздевалке, главное, что они делают на льду. Саня — профессионал плюс спортсмен от бога, и родители ему дали этот талант, он этим пользуется.

— Насколько Радулов перестроил стиль игры команды?

— Про стиль можно много говорить, но задача была не перестроить стиль, а встроить Саню в команду, и чтобы команда подстроилась под Саню, и чтобы была химия. Этим и занимаемся, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.