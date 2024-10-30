Р. Ротенберг — о промахе Глотова на последних секундах: надо забивать с мясом и рисом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3) и оценил попадание в штангу Василия Глотова на последних секундах встречи.

«У нас в целом была хорошая встреча, ребята выполняли установку. Играли против сильного соперника, мы с ними много матчей провели за последние сезоны. Игры кость в кость, по победам примерно 50 на 50. Понимали, что будет встреча высокого уровня, так и получилось. Хотелось бы ещё чаще играть с таким сильным соперником, чтобы наша команда развивалась. Это третий матч в сезоне, ещё три впереди, у нас такая суперсерия с «Локомотивом». Это здорово.

Понимали, что будет агрессивная, плотная игра. Пропущенные шайбы — наши ошибки. Отступили от нашего плана, понимаем, как это улучшить. Но мы создали очень много 100-процентных голевых моментов, а это значит, команда идёт в правильном направлении. Дальше надо отработать реализацию, и в такой ситуации, как в крайней смене, когда пустые ворота, нашим игрокам надо забивать с мясом и рисом. Будем отрабатывать это через тренировки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.