Р. Ротенберг — о матче с «Локомотивом»: сегодня был праздник российского хоккея

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что матч с ярославским «Локомотивом» (2:3) был праздником российского хоккея.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, а нас — с хорошей игрой. Благодарю наших болельщиков и болельщиков «Локомотива». Сегодня была фантастическая, дружелюбная атмосфера, сегодня был праздник российского хоккея», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА прервал семиматчевую победную серию и во второй раз в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги уступил ярославскому «Локомотиву». Следующая встреча между командами состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге.