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Р. Ротенберг — о матче с «Локомотивом»: сегодня был праздник российского хоккея

Р. Ротенберг — о матче с «Локомотивом»: сегодня был праздник российского хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что матч с ярославским «Локомотивом» (2:3) был праздником российского хоккея.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, а нас — с хорошей игрой. Благодарю наших болельщиков и болельщиков «Локомотива». Сегодня была фантастическая, дружелюбная атмосфера, сегодня был праздник российского хоккея», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА прервал семиматчевую победную серию и во второй раз в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги уступил ярославскому «Локомотиву». Следующая встреча между командами состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    
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