Р. Ротенберг — о «Зените»: слежу за лучшей командой России, беру многие вещи на вооружение
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что следит за игрой футбольного «Зенита» и берёт от него многие вещи на вооружение.
— Семак и Тимощук были на игре, сумели с ними пообщаться?
— Я всегда на связи с тренерским штабом «Зенита», мы постоянно общаемся, я смотрю все игры команды. Интересно следить за лучшим клубом России, беру многие вещи на вооружение. Главная задача тренера — учиться и развиваться каждый день.
— А когда приедете на «Газпром Арену»?
— У нас 68 матчей, а у «Зенита» — 30. Мы постоянно на выезде, тренируемся и играем через день. При всём желании мне физически тяжело поехать на «Газпром Арену». При первой возможности поедем всей командой, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5) 1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5) 1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5) 2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5) 2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)
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