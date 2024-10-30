Р. Ротенберг — о «Зените»: слежу за лучшей командой России, беру многие вещи на вооружение

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что следит за игрой футбольного «Зенита» и берёт от него многие вещи на вооружение.

— Семак и Тимощук были на игре, сумели с ними пообщаться?

— Я всегда на связи с тренерским штабом «Зенита», мы постоянно общаемся, я смотрю все игры команды. Интересно следить за лучшим клубом России, беру многие вещи на вооружение. Главная задача тренера — учиться и развиваться каждый день.

— А когда приедете на «Газпром Арену»?

— У нас 68 матчей, а у «Зенита» — 30. Мы постоянно на выезде, тренируемся и играем через день. При всём желании мне физически тяжело поехать на «Газпром Арену». При первой возможности поедем всей командой, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.