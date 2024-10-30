Ротенберг — о рекорде Шипачёва: этот игрок олицетворяет наш советский, российский хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил новый бомбардирский рекорд КХЛ, который установил Вадим Шипачёв. Предыдущий рекорд в 928 очков принадлежал Сергею Мозякину.

— Вчера пал рекорд Мозякина, скажете пару слов о нём?

— Давайте вспомним победу в Кубке Гагарина, Плотников тогда иногда играл вместе с Шипачёвым. Григоренко играл до Олимпиады в тренировочном матче с корейцами. В Аняне? Важная была игра в плане подготовки и важно было провести эти сборы. Это целая история, как мы договаривались с мэром Аняна, получили доступ к арене и там тренировались.

Много ярких воспоминаний, побед, связанных с Шипой. Это игрок высокого хоккейного интеллекта, он всегда ярко играл и играет. Этот спортсмен олицетворяет наш советский, российский хоккей, где за счёт интеллекта можно обыграть любого соперника. Хочу поздравить его от всей души, пожелать ещё больше голов. Для Шипы всё ещё только начинается, дай ему бог здоровья. Уверен, скоро он наберёт 1000 очков и перейдёт на совершенно новый уровень. Благодаря таким игрокам наши детишки идут в хоккейные школы, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.