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Сергей Плотников назвал самый запоминающийся момент, связанный с Шипачёвым

Сергей Плотников назвал самый запоминающийся момент, связанный с Шипачёвым
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Нападающий СКА Сергей Плотников назвал самый запоминающийся момент, связанный с форвардом минского «Динамо» Вадимом Шипачёвым. 37-летний нападающий установил новый бомбрадирский рекорд КХЛ, набрав 929 очков. Хоккеисты вместе выступали за петербургский клуб.

«Много моментов с Вадиком. Яркий момент, когда с «Магниткой» отдал Херсли, и Херсли порвал сетку. Думаю, это самый запоминающийся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шипачёв — лучший ассистент (638 передач) в истории лиги, лидер по количеству выигранных вбрасываний (7158), по очкам в большинстве (416) и передачам в большинстве (311).

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