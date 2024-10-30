Р. Ротенберг оценил игру Заврагина в первом периоде матча с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру вратаря Егора Заврагина в первом периоде матча с «Локомотивом» (2:3).

— После результативного первого периода больше шайб не было. С чем это связано?

— Надо отметить игру вратарей. Сегодня Исаев переиграл наших хоккеистов, здесь заслуга его, что не было больше наших шайб. И заслуга нашего вратаря, который тоже выступил здорово и больше не дал сопернику забить.

— Что произошло с Заврагиным в первом периоде и какие слова нашли для него в перерыве?

— Хоккей — командная игра, всегда вопрос, кто дал бросить. Он точно не виноват в этих бросках. Каждому важно иметь психологию победителя, перевернуть можно любой матч. Смена длится 40 секунд, в каждой смене можно забивать. Можно и 10 забить за период в теории, а на практике — другой вопрос. Вопросов нет, все старались, бились, проявили характер. Но есть что улучшить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.