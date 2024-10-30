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Р. Ротенберг оценил игру Заврагина в первом периоде матча с «Локомотивом»

Р. Ротенберг оценил игру Заврагина в первом периоде матча с «Локомотивом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру вратаря Егора Заврагина в первом периоде матча с «Локомотивом» (2:3).

— После результативного первого периода больше шайб не было. С чем это связано?
— Надо отметить игру вратарей. Сегодня Исаев переиграл наших хоккеистов, здесь заслуга его, что не было больше наших шайб. И заслуга нашего вратаря, который тоже выступил здорово и больше не дал сопернику забить.

— Что произошло с Заврагиным в первом периоде и какие слова нашли для него в перерыве?
— Хоккей — командная игра, всегда вопрос, кто дал бросить. Он точно не виноват в этих бросках. Каждому важно иметь психологию победителя, перевернуть можно любой матч. Смена длится 40 секунд, в каждой смене можно забивать. Можно и 10 забить за период в теории, а на практике — другой вопрос. Вопросов нет, все старались, бились, проявили характер. Но есть что улучшить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    
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