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Р. Ротенберг — о матче с «Локомотивом»: главное, поклёвка была, это уже радует

Р. Ротенберг — о матче с «Локомотивом»: главное, поклёвка была, это уже радует
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Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3).

— «Локомотив» перестроился после перестрелки в первом периоде?
— Мы столько матчей сыграли против Никитина, что хорошо знаем друг друга. Обе системы игры имеют право на жизнь, но удивить чем-то не так просто. По статистике это была одна из наших лучших встреч. Но реализация… Это хоккей: не забиваешь ты — забивают тебе. Да, они оттачивают до автоматизма многие детали, но мы тоже работаем. Очень много поменяли с прошлого года в нашей системе и считаем, что играем намного лучше, чем раньше. Но надо лучше реализовывать моменты. Будем тренировать реализацию.

— Используя вашу аллегорию, что вы пошли в лес на охоту, в чём «Локомотив» — сложность для охотника?
— Сегодня как рыбалка. Поклёвка была, а главное, что есть поклёвка, это уже радует. Когда нет поклёвки, не за что цепляться, а у нас хорошее настроение, что поклёвка пошла, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5)     1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5)     1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5)     2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5)     2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)    
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