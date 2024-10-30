Р. Ротенберг — о матче с «Локомотивом»: главное, поклёвка была, это уже радует

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3).

— «Локомотив» перестроился после перестрелки в первом периоде?

— Мы столько матчей сыграли против Никитина, что хорошо знаем друг друга. Обе системы игры имеют право на жизнь, но удивить чем-то не так просто. По статистике это была одна из наших лучших встреч. Но реализация… Это хоккей: не забиваешь ты — забивают тебе. Да, они оттачивают до автоматизма многие детали, но мы тоже работаем. Очень много поменяли с прошлого года в нашей системе и считаем, что играем намного лучше, чем раньше. Но надо лучше реализовывать моменты. Будем тренировать реализацию.

— Используя вашу аллегорию, что вы пошли в лес на охоту, в чём «Локомотив» — сложность для охотника?

— Сегодня как рыбалка. Поклёвка была, а главное, что есть поклёвка, это уже радует. Когда нет поклёвки, не за что цепляться, а у нас хорошее настроение, что поклёвка пошла, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.