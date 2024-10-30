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Игорь Никитин оценил новый бомбардирский рекорд Вадима Шипачёва в КХЛ

Игорь Никитин оценил новый бомбардирский рекорд Вадима Шипачёва в КХЛ
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил новый бомбардирский рекорд Вадима Шипачёва в КХЛ.

— Шипачёв вчера побил вечный рекорд Мозякина. Насколько это важное достижение, успели ли вы пообщаться с Вадимом?
— Думаю, Дмитрий Вячеславович общается с Вадимом. Серёга Мозякин сказал, что вечных рекордов не бывает. Они оставили своё имя в истории КХЛ навсегда, но и для остальных ребят это хороший рубеж, к которому нужно стремиться. Вадиму респект, он заслужил своим отношением к делу и человеческими качествами. От нас тоже поздравления, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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