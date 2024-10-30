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«Я всякое видел, живу сегодняшним днём». Никитин — о продлении контракта с «Локомотивом»

«Я всякое видел, живу сегодняшним днём». Никитин — о продлении контракта с «Локомотивом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил продление контракта с ярославским клубом сроком на два года.

— Вы продлили контракт с клубом, насколько легко было принять это решение? Насколько спокойнее себя чувствуете?
— Сейчас просто подпись поставили, а договорились уже давно. Я уже всякое видел: и подписывал контракты, и разрывал, так что очень философски к этому отношусь. Живу сегодняшним днём, стараюсь сосредотачиваться на работе и честно её делать. А контракт — уважение к клубу, болельщикам, команде. Этот коллектив очень важен для меня, поэтому я принял такое решение, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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